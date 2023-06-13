الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

بيض مائدة
بيض مائدة

أصبح البحث عن بيض المائدة في تزايد مستمر خلال الساعات الماضية، ويعتبر بيض المائدة من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت الأسعار اليوم استقرار في الأسعار في الأسواق.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة أكتوبر ( البني ) 105 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 105 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الصالحية ( البني ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة البنا جروب ( البني ) 105.75جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 105جنيهات.

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 105.75جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة شوشة المنيا ( البني ) 105.75

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة كمشيش ( البني ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة رشاد حمزه ( البني ) 105.75جنيها للكرتونة.

السلع الغذائية خلال الساعات الماضية الأسعار في الأسواق أسعار بيض المائدة العرض والطلب

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