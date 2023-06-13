أصبح البحث عن بيض المائدة في تزايد مستمر خلال الساعات الماضية، ويعتبر بيض المائدة من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب، وقد شهدت الأسعار اليوم استقرار في الأسعار في الأسواق.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة أكتوبر ( البني ) 105 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة أكتوبر ( الأبيض ) 105 جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الصالحية ( البني ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة البنا جروب ( الأبيض ) 105.75 جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة البنا جروب ( البني ) 105.75جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الزراعي الرئيسية ( البني ) 105جنيهات.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة شوشة المنيا ( الأبيض ) 105.75جنيها للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة شوشة المنيا ( البني ) 105.75

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الصحراوي وبسيون ( البني ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة كمشيش ( البني ) 105جنيهات للكرتونة.

سجلت أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 في شركة رشاد حمزه ( البني ) 105.75جنيها للكرتونة.