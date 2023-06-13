استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار صرف الدولار، استقرارها مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي وبنك مصر، استقرسعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى 30.84 جنيه للشراء ، و 30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت اسعارالعملة الاوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 7 - 2 قروش شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر 33.07 جنيه للشراء ، 33.30 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية 33.18 جنيه للشراء ، و33.39 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الاوروبية مقابل الجنيه 33.21 جنيه للشراء ، و33.31 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني، تراجعًا ملحوظًا ما بين 20 - 15 قرشا شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني 38.44 جنيه للشراء، و38.76 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 38.56 جنيه للشراء، و38.79 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات اسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه 38.76 جنيه للشراء، و38.89 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودى في البنك الاهلي المصري 8.19 جنيه للشراء ، و 8.22 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي، سجل 8.39 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي، سجل 99.46 جنيه للشراء، و100.42 جنيه للبيع.