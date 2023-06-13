أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

يبحث الكثير على مدار اليوم عن أسعار أعلاف الدواجن حيث شهدت الأسعار تراجعًا تتدريجيًا على مدار الفترة الماضية، حيث تراجعت بنسبة تصل إلى 35%، حيث تراجت أسعار الذرة الصفراء من 20000 جنيها للطن إلى 10000 جنيها للطن، بينما تراجعت أسعار الصويا من 42000 جنيها إلى 30000 جنيها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 يونيو في بورصة السلع.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 13 يونيو

استقرت أسعار ذرة صفراء برازيلي و أرجنتيني عند نفس أسعار أمس الإثنين لتسجل اليوم الثلاثاء 13 يونيو سعر 12500 جنيها صب أرضه.

استقرت أسعار ذرة صفراء اوكراني وصربي وبلغاري وامريكي ويوناني عند نفس أسعرا أمس الأثنين لتسجل اليوم الثلاثاء 13 يونيو سعر 10500 جنيها صب أرضه

أسعار الفول الصويا اليوم الثلاثاء 13 يونيو

استقرت أسعار فول الصويا 44 % عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 30000 جنيها صب ارضة

تراجعت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء لتسجل اليوم 33000 جنيه صب ارضه، بتراجع قدرة 1000 جنيها في الطن.

صويا 46% (مستورده) اليوم الثلاثاء لتسجل اليوم 33000 جنيه صب ارضه، بتراجع قدره 1000 جنيها في الطن.

استقرت أسعار ردة ( نخالة ) عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 10900 جنيه صب ارضه.

استقرت أسعار زيت صويا منزوع عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 47000 جنيه صب ارضه.

استقرت أسعار زيت صويا مكرر عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 48500 جنيه صب ارضة.

استقرت أسعار بذرة فول الصويا عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 28000 جنيه صب ارضة.

استقرت أسعار كسب عباد 36% عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 18000 جنيه صب ارضة.

استقرت أسعار دي دي جي إس 27% عند نفس أسعار أمس الاثنين لتسجل اليوم 24000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار جيلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس الأثنين لتسجل اليوم 49000 جنيها صب ارضة.

استقرت أسعار قشر فول الصويا عند نفس أسعار أمس الأثنين لتسجل اليوم 10500 جنيه صب ارضة.