انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يُسجل 2310 جنيهات للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر، استمرار الانخفاض على الرغم من التذبذب والتداول في نطاق محدود في السوق العالمية، يأتي هذا في ظل تراجع المخاوف وعودة الثقة بشكل طفيف في السوق المحلية، ما ساعد في تراجع أسعار الذهب.

سجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2310 جنيهات للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2295 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18480 جنيهًا.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون، إلى أنه على مدار ثلاثة أسابيع تداول الذهب بشكل ضعيف وشهد هبوطا تدريجيا ضمن نطاق ضيق من التداولات، تزامن هذا مع تذبذب في أسواق الذهب العالمية وتحركات عرضية مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، ولقرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة الذي يصدر غداً.

ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في السوق المحلية خلال الفترة الماضية ساعدت في هدوء واستقرار أسواق الذهب كان أهمها استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار بالرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات الدولية بتحقيق مرونة في سعر الصرف وتسجيل خفض جديد في مستويات الجنيه.

وأضاف أن تسارع تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها ساهم أيضا في تهدئة المخاوف في الأسواق وانعكس ذلك على الذهب

وذكر أن آخر الجهود الحكومية كان استعداد تنفيذ صفقة تخارج الحكومة الممثلة في شركة المصرية للاتصالات من فودافون البالغة 45%، أو العمل على بيع محطة كهرباء بني سويف للعمل على تحقيق هدف الحكومة بجمع 2 مليار دولار من برنامج إدارة الأصول قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.

ولفت إلى تحصل الحكومة على 175 مليون دولار من برنامج الطروحات، من خلال بيع كامل حصتها في شركة باكين بقيمة 25 مليون دولار و10% من حصتها في المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار.

هذا وتستهدف مصر جمع 12 مليار دولار خلال العام المالي الجديد 2023 – 2024، بزيادة 20% عن أدائها خلال السنة المالية الحالية، وذلك بعد أن حصلت مصر على استثمارات خارجية بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما قد سجلت الاستثمارات أعلى مستوياتها في 10 سنوات عند 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 2023.

أرقام مبادرة واردات الذهب ضغط على سعر الذهب

وتابع تقرير جولد بيليون، أنه منذ بدء مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في العمل بشكل رسمي شهدت أسعار الذهب استقرارا وتداولات هادئة بعد التحركات العنيفة التي وصلت بأسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد مرور شهر من المبادرة صرحت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلوجراما من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج الذين استفادوا من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر لتعمل على تحقيق الاستقرار والتوازن بين المعروض المحلي من الذهب والطلب المرتفع، وتشير التوقعات إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة.

حتى الآن ساهمت هذه المبادرة بالاشتراك مع مبادرات أخرى في تحقيق الهدوء والاستقرار في الأسواق، حتى وإن كان حجم واردات الذهب لا يزال ضعيفا إلى حد ما، ولكنها نجحت في تحقيق هدوء لدى المشاركين في الأسواق.