أسعار الفضة اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن

الفضة من المعادن المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات، والفضة لا تقل أهمية عن الذهب، حيث أنها تدخل في صناعة مثل صناعة الاكسسورات والتي يتجه عدد كبير من المواطنين لشرائها.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأربعاء 14 يونيو

أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 23.68 جنيها مقابل السعر العالمي 0.77 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل

22.69 جنيها مقابل السعر العالمي 0.73 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 21.91 جنيها مقابل السعر العالمي 0.71 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 916

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 21.69 جنيها مقابل السعر العالمي 0.70 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 20.72 جنيها مقابل السعر العالمي 0.67 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 800

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 18.95 جنيها مقابل السعر العالمي 0.61 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 750

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 17.76جنيها مقابل السعر العالمي 0.57 دولار الأمريكي.

أسعار جرام فضة عيار 585

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن لتسجل 13.85جنيها مقابل السعر العالمي 0.45 دولار الأمريكي.