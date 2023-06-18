أسعار الفضة اليوم الاحد 18 يونيو 2023 في بورصة المعادن

الفضة من أهم المعادن، حيث أنها لا تقل أهمية عن الذهب، فهي تدخل في صناعة الاكسسورات فقد لجاء لها الكثير خلال الفترة الماضية خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفضة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 18 يونيو.

أسعار الفضة اليوم الأحد 2023 في بورصة المعادن

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعار جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 23.97 جنيها مقابل السعر العالمي 0.78 دولار أمريكي.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

سجلت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 22.96 جنيها مقابل السعر العالمي 0.75 دولار أمريكي.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

سجلت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 22.17 مقابل السعر العالمي 0.72 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 916

سجلت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 21.96مقابل السعر العالمي 0.71 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

سجلت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 20.97 مقابل السعر العالمي 0.68 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 800

سجلت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ19.18مقابل السعر العالمي 0.62 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 750

سجلت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 17.98

0.58 دولار أمريكي.

جرام فضة عيار 585

سجلت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الأحد 18 يونيو في بورصة المعادن والذي بلغ 14.02 مقابل السعر العالمي 0.46 دولار أمريكي.

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