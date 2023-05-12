الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

ملفات خاصة

كلام من دهب.. استطلاع الدستور يكشف: شبكة فضة أو دبلة ومحبس لحل مشكلة الذهب

جريدة الدستور

«عيب نتجوز من غير شبكة».. 

أحد أشهر التعبيرات التى تبدأ بها حالات الزواج، والتى تتسبب فى كثير من الأحيان فى الوصول لنقطة «مفيش نصيب».

الشبكة كانت المشكلة التى استحوذت على كثير من مناقشات الخبراء خلال الفترة الماضية، كونها المنفذ الأول لشراء الذهب فى مصر، وما أن لامست أسعار الذهب مستويات غير مسبوقة وغير منطقية حتى لام البعض على المصريين لأنهم سبب رئيسى فى الأزمة، فلو أن طوابير المشترين اختفت من أمام الصاغة ومحلات الذهب ما وصل السعر لهذه المعدلات، ولما تجرأ التجار على هذه الخطوة.

لكن كعادتهم.. أدرك المصريون المشكلة.. وتعاملوا معها بحكمة ست البيت المصرية القادرة على «تدبير الأمور». فالذهب حقًا يكاد يكون البند الأوحد فى الزواج الذى لا غنى عنه، قلّ أو كثر لا بد أن تكون هناك «شبكة»، وعلى قدر أهمية الموضوع كان وعى عينة الجمهور التى أجرت «الدستور» استفتاءها عليهم لمعرفة تصرفهم حيال الأزمة.

العينة بالكامل وبنسبة ١٠٠٪ لديها معرفة بالمشكلة، ولذلك فأكثرهم لم يقم بعمليات شراء خلال الفترة الماضية، والسبب الأول هو السعر المرتفع، على الجانب الآخر كانت هناك النسبة الأقل التى كانت الشبكة هى سببهم الأول لعمليات الشراء، ومعها أسباب أقل أهمية مثل الادخار والهدايا.

وإذا كنتم تلومون على المصريين فى مغالاتهم فى الشبكة فإليكم المفاجأة.. ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة ترى ضرورة إعادة النظر فى موضوع الشبكة، بدءًا من الإلغاء التام أو استبدالها بالفضة أو وضع قيمتها فى «قايمة العروسة» بدون شراء حقيقى، ووصولًا إلى الاكتفاء بدبلة ومحبس، وهو الاقتراح الأكثر قبولًا. حتى مَن يعارضون إلغاء الشبكة لم تكن دوافعهم العيب والعادات والتقاليد بشكل أساسى بقدر ما نظروا إليها أنها حق العروس، وما دام الأمر كذلك فأى وسيلة تضمن حق العروس يمكن أن تكون حلًا لمشكلة الشبكة؟

ودامت أيامكم عامرة بالأفراح.

المسواقجية

تجار الذهب الخام والكسر، هم أكثر من يعرف احتياجات السوق، والعرض والطلب، وحركة البيع والشراء، ولذلك هم من يحددون الأسعار، وأشارت تقارير إلى أن عددهم ١٠ من كبار تجار وشركات الصاغة، وأكد آخرون أنهم ١٣.

الأكثر قراءة

الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع الاتفاق بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال الطرق والمرافق الجارية بالمدينة (صور)

"مدفون ورا البيت".. كشف لغز تغيب طفل منذ 8 سنوات فى دمياط

انطلاق امتحانات النقل بالثانوية فى 89 مدرسة ببنى سويف غدًا

الإفراج عن رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان بكفالة

حصيلة توريد القمح إلى شون وصوامع دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

محطة كهرباء غزة مهددة بالتوقف لنقص إمدادات الوقود.. وإسرائيل تمدد الطوارئ

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات