الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الخميس 15 يونيو 2023 في بورصة المعادن

الفضة
الفضة

الفضة من العناصر المهمة والتي تدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة الإكسسورات.

أسعار الفضة اليوم 15 يونيو2023

بلغت أسعار أونصة الفضة 1,009.381 جنيها مقابل السعر العالمي 23.523 دولار.

بلغت أسعار الفضة النقية عيار 999 سعر 32.39 جنيها مقابل السعر العالمي 0.75  دولار.

الفضة البريطانية عيار 958 سعر 31.06 جنيها  مقابل السعر العالمي 0.72  دولار.

الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 29.99 جنيها مقابل السعر العالمي 0.70  دولار.

فضة العملات عيار 900 سعر 29.18 جنيها مقابل السعر العالمي 0.68 دولار.

فضة المجوهرات عيار 800 سعر 25.94  جنيها مقابل السعر العالمي 0.60 دولار.

فضة عيار 880 سعر 28.53 جنيها مقابل السعر العالمي 0.66  دولار.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 14 يونيو في بورصة المعادن

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 15-6-2023

أسعار سبائك الفضة شراء جديد 999 

سبيكة الفضة 50 جرام سعر 2,133.75 جنيها مقابل السعر العالمي 49.73  دولار.

سبيكة الفضة 100 جرام سعر 4,251.27 جنيها مقابل السعر العالمي 99.07  دولار.

سبيكة الفضة 200 جرام  سعر 8,113.10 جنيها مقابل السعر العالمي 189.07 دولار.

سبيكة الفضة 250 جرام سعر 9,979.12 جنيها مقابل السعر العالمي 232.56 دولار.

سبيكة الفضة 500 جرام سعر 19,763.52 جنيها مقابل السعر العالمي 460.58 دولار.

سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 38,942.90 جنيها مقابل السعر العالمي 907.55  دولار.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999

سبيكة الفضة 50 جرام سعر 1,609.75 جنيها مقابل السعر العالمي 37.51 دولار. 

سبيكة الفضة 100 جرام سعر 3,219.50 جنيها مقابل السعر العالمي 75.03 دولار. 

سبيكة الفضة 200 جرام سعر 6,438.99 جنيها مقابل السعر العالمي 150.06 دولار. 

سبيكة الفضة 250 جرام سعر 8,048.74 جنيها مقابل السعر العالمي 187.57 دولار. 

سبيكة الفضة 500 جرام سعر 16,097.48 جنيها مقابل السعر العالمي 375.15 دولار. 

سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 32,194.96 جنيها مقابل السعر العالمي 750.29 دولار.

أسعار القضة اليوم 15 مقابل السعر العالمي أسعارالفضة النقية سبيكة الفضة 50 جرام أسعار سبائك الفضة

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