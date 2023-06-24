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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى لـ2.731 دولار للمليون وحدة حرارية

أرشيفية
أرشيفية

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمي، ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات، اليوم السبت، لتسجل 2.731 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت الأسعار في وقت سابق 2.601 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لـ2.731 دولار للمليون وحدة حرارية

وتقول تقارير إن النرويج، باعتبارها المنتج الرئيسي للغاز في أوروبا، لديها عمليات إغلاق وانقطاع في الإمدادات، مما ساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار ويتم دعم الأسعار أيضًا من خلال هشاشة العرض النرويجي، التي شهدت إغلاق محطة تصدير “همرفيست” للغاز الطبيعي المسال منذ 31 مايو بسبب تسرب وتسريع أعمال الصيانة في مصنع المعالجة لمدة شهر واحد.

وأوضحت تقارير أن أسعار الغاز الطبيعي القياسية في أوروبا، انعكست على الأسعار العالمية والآسيوية للغاز الطبيعي المسال في الأسابيع الأخيرة. وقد ارتفعت الأسعار في أوروبا في الأسبوعين الماضيين بسبب انقطاع الخدمة والصيانة في مصانع معالجة الغاز في النرويج، والتي تعد الآن أكبر مورد منفرد للغاز إلى أوروبا بعد أن قطعت روسيا عمليات التسليم للعديد من عملاء الاتحاد الأوروبي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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