تعرف على أسعار اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى

قال رمضان الشحات، مدير المكتب الاعلامي لوزارة التموين، إن اللحمة الطازجة تخرج من المجمع الاستهلاكي بـ195 جنيهًا، كما يوجد لدينا أكثر من 5 آلاف رأس لحوم برازيلية، بالإضافة إلى ألف طن لحوم هندية مجمدة.

وأضاف الشحات خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية cbc، أن سعر الكيلو من اللحوم البرازيلية المجمدة يخرج من المجمعات الاستهلاكية بـ160 جنيه، والمصنع يخرج بـ170 جنيهًا، كما أن سعر الكيلو من اللحوم الهندية المجمدة يخرج بـ130 جنيهًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة جدًا حتى تستطيع تلبية احتياجات المواطن من هذه اللحوم، خاصة في عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، قال محمد كمال، مدير فرع النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الكيلو من اللحم السوداني المشفى الطازج يقدر سعره بـ195جنيهًا، لافتًا إلى أنه توجد كميات كبيرة جدًا من اللحوم بالعظام، اللحوم المشفية، ولحوم معروضة أمام المواطنين.