سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من الموضوعات التي تهم الكثيرين من الاقتصاديين والعاملين في عالم المال والتداولات المالية.



سعر الدولار اليوم الاحد 25 /6 /2023 في البنوك المصرية



نعرض في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 /6 /2023



يورو

33.9358 جنيه للشراء

34.0541 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.3517 جنيه للشراء

39.4776 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5417 جنيه للشراء

34.6534 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.7199 جنيه للشراء

21.7923 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2218 جنيه للشراء

8.2479 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.4046 جنيه للشراء

100.7509 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3966 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2950 جنيه للشراء

4.3103 جنيه للبيع