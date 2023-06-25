سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6/ 2023 فى البنوك المصرية
البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من الموضوعات التي تهم الكثيرين من الاقتصاديين والعاملين في عالم المال والتداولات المالية.
سعر الدولار اليوم الاحد 25 /6 /2023 في البنوك المصرية
نعرض في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 /6 /2023
يورو
33.9358 جنيه للشراء
34.0541 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.3517 جنيه للشراء
39.4776 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5417 جنيه للشراء
34.6534 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.7199 جنيه للشراء
21.7923 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2218 جنيه للشراء
8.2479 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4046 جنيه للشراء
100.7509 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2950 جنيه للشراء
4.3103 جنيه للبيع