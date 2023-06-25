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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية من الموضوعات التي تهم الكثيرين من الاقتصاديين والعاملين في عالم المال والتداولات المالية.
 

سعر الدولار اليوم الاحد 25 /6 /2023 في البنوك المصرية
 

نعرض في السطور التالية سعر الدولار اليوم الأحد 25 /6 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري 
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري  

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
 

التعاملات المسائية| سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 يونيو

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 24-6-2023

 أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 25 /6 /2023
 

يورو 
33.9358 جنيه للشراء 
34.0541 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
39.3517 جنيه للشراء 
39.4776 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.5417 جنيه للشراء 
34.6534 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.7199 جنيه للشراء 
21.7923 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2218 جنيه للشراء 
8.2479 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.4046 جنيه للشراء 
100.7509 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3966 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.2950 جنيه للشراء 
4.3103 جنيه للبيع

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3 أغسطس.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

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مجموعة البنك الدولي تستضيف المنتدى العالمي لمكافحة الفساد من أجل التنمية

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