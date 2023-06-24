مجموعة البنك الدولي تستضيف المنتدى العالمي لمكافحة الفساد من أجل التنمية

تستضيف مجموعة البنك الدولي المنتدى العالمي لمكافحة الفساد من أجل التنمية في واشنطن العاصمة في الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2023، ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نحو 150 من الشركاء والقادة والممارسين في المجالات المختلفة من الحكومات والمؤسسات الخاصة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات ومنظمات التنمية الدولية الأخرى العاملة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة.

وسيشارك في المنتدى بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات، و مارتن ريزر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا، و درو سوليفان، المؤسس المشارك والناشر، لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، و إيرين تشارالامبيدس، نائبة رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون فيأ وروبا، و كريستينا ريتر رئيسة وحدة مكافحة الفساد والحوكمة، الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالتعاون مع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت مجموعة البنك الدولي عبر موقعها الإلكتروني، أن الفساد عقبة رئيسية أمام التنمية، لأنه يحول الموارد بعيدا عن الاستخدامات الأكثر إنتاجية، ويؤثر تأثيرا سلبيًا على الرخاء المشترك بسبب تحقيق المنافع غير المتناسبة لمن هم في السلطة.

وإدراكا من البنك الدولي للتكاليف المجتمعية والبيئية المرتفعة للفساد، فقد أعاد التأكيد على التزامه بمكافحة الفساد كأولوية إنمائية، ويسعى إلى تعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة الآخرين الذين يعملون على تحسين الحوكمة والنزاهة.

ويعمل البنك الدولي على تعزيز المؤسسات واحترام سيادة القانون بصورة أساسية، والمساواة في المعاملة في إطار القانون قيمة ديمقراطية، مما يساعد البلدان على تقوية مؤسساتها القضائية وتعزيز المساءلة. وللفساد، الذي يمكن أن يتراوح بين الرشوة واستغلال النفوذ في الدولة إلى المحسوبية، تأثير مدمر على الأنظمة الاقتصادية. ومن خلال العمل على مساندة آليات تأصيل المساءلة أمام الجمهور والمنافسة المفتوحة، ندعم السياسات التي تحد من الأضرار الناجمة عن استغلال نفوذ الدولة.