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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3 أغسطس.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

جريدة الدستور

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال على محرك البحث الشهير "جوجل" عبر الإنترنت عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، لمتابعة قرارات البنك المركزي المصري ولجنة السياسات النقدية حول أسعار الفائدة وسعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار.

خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي

خبير اقصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

 

وفي هذا التقرير، ترصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل الكاملة عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم  ومصير سعر الفائدة وأبرز القرارات المتوقعة.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم

 

حددت لجنة السياسات النقدية مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023، حيث تعقد اللجنة في العام الحالي 8 اجتماعات، تمت عقد 4 اجتماعات منها خلال أشهر فبراير ومارس ومايو ويونيو فيما سيكون الاجتماع الخامس يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل.

 

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2023

بحسب الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري فإن الاجتماعات الأربعة المتبقية ستكون مواعيدها كالآتي:

سيعقد الاجتماع الخامس للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل على أن يكون الاجتماع السادس خلال يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.

في حين يعقد الاجتماع السابع يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر المقبل على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير للجنة يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023.

 

للمرة الثانية.. البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير يـوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب ، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

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