هبوط فى أسعار الأضاحى بسوق المواشى بالفيوم قبيل عيد الأضحى

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، هبوطًا في أسعار الأضاحي في سوق المواشي، وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث أيام قليلة تفصلنا عن اقتراب العيد.

وقال محمد إبراهيم، تاجر بسوق المواشي، لـ"الدستور"، إن أسعار المواشي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث سجل كيلو القائم في العجول "110" إلى "115" حسب جودة وصحة العجل ووزنه، فسعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2023 يتراوح بين 120 حتى 125 جنيهًا، أما سعر الكيلو العجول قائم اليوم سجل 110 جنيهًا للكيلو، أما سعر كيلو اللحم الحي اليوم الجاموسي يتراوح بين 110 حتى 120 جنيهًا للكيلو القائم.

وأضاف الحاج محمد فاروق، أحد تجار المواشي، أنّ أسعار العجول تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 90 ألف جنيه وأكثر بحسب وزن العجل، مؤكدًا أنّ هناك عجولًا تصل أوزانها إلى 900 كيلو وأكثر.

وأشار فاروق إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يهل علينا بعد أيام معدودة، تحرص عشرات الأسر على شراء الأضاحي قُبيل العيد تقربًا لله ولإدخال البهجة والسرور على قلب الأسرة، وأن من أسباب انخفاض أسعار العجول هو انخفاض سعر الأعلاف.

وفي السياق ذاته، أعلن عدد من جزاري محافظة الفيوم عن مبادرة تخفيض سعر اللحوم وبيعها بأسعار تنافسية، حيث يبلغ سعرها 200 جنيه، حيث قال نصر الجزار، لـ"الدستور"، إنه أطلق تلك المبادرة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، مضيفًا: عملت المبادرة عشان الناس الغلابة تاكل.

فيما قال سيد حرز الله، وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن المديرية طرحت كميات من اللحوم الطازجة بمنافذ التموين المختلفة بالمحافظات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المديرية وفرت عدد 81 منفذًا ثابتًا ومتحركًا لبيع اللحوم البلدى للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث بلغ سعرها 260 جنيهًا للكيلو، بواقع عدد 34 منفذًا ثابتًا، وعدد 47 منفذًا متحركًا.