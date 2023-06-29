مصرع ربة منزل صدمها قطار أمام قرية الحلة بمدينة إسنا

لقيت ربة منزل مصرعها، صدمها قطار لدى مرورها من معبر غير شرعي أمام قرية الحلة بمدخل مقابر القرية، في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية الواقعة بتلقى غرفة العمليات فى مجلس مدينة إسنا، يفيد بصدم قطارربة منزل ، أثناء مرورها من معبر غير شرعي بمدخل مقابر قرية الحلة والحليلة، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.