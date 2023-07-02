قبل ما تسافر| مواعيد قطارات المنصورة اليومية على خطوط السكة الحديد

وفرت هيئة السكة الحديد عددا من القطارات لركاب السكة الحديد، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للتسهيل على المواطنين في الذهاب والعودة خلال إجازة عيد الأضحى، وينشر الدستور أبرز مواعيد القطارات على خط المنصورة- القاهرة.

مواعيد قطارات المنصورة اليومية على خطوط السكة الحديد

- قطار رقم 948 المنصورة القاهرة مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه الساعة 05.35 صباحًا.

- قطار رقم 1914 المنصورة القاهرة مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه الساعة 06.25 صباحًا.

- قطار رقم 334 المنصورة القاهرة مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه الساعة 07.10 صباحًا.

- قطار رقم 964 دمياط القاهرة مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 07.35 صباحًا.

- قطار رقم 1916 المنصورة- القاهرة موعد قيامه الساعة 08.30 صباحًا.

مواعيد قطارات المنصورة اليومية على خطوط السكة الحديد

- قطار رقم 966 دمياط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.07 بعد الظهر.

- قطار رقم 994 دمياط- القاهرة مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 17.45 بعد الظهر.

- قطار رقم 941 القاهرة- دمياط مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 05.15 صباحًا.

- قطار رقم 965 القاهرة- دمياط مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 07.20 صباحًا.

- قطار رقم 949 القاهرة المنصورة مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

- قطار رقم 341 القاهرة المنصورة مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.

- قطار رقم 1915 القاهرة المنصورة مختلط "مكيف - مميز" موعد قيامه الساعة 15.10 مساء.

- قطار رقم 1917 القاهرة المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساءً.

- قطار رقم 969 القاهرة دمياط مختلط "مكيف- مميز" موعد قيامه الساعة 19.20 مساءً.