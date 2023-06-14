الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

500 عربة درجة ثالثة مكيفة.. قصة نجاح لتطوير قطارات السكة الحديد خلال 9 سنوات

السكة الحديد
السكة الحديد

وفرت وزارة النقل خلال الـ9 سنوات الماضية، خدمات مميزة داخل مرفق السكة الحديد، بهدف توفير مزيد من الراحة لجمهور الركاب، وعلى رأس تلك الخدمات توفير عربات روسية جديدة لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وفقا للعقد المبرم مع التحالف الروسي.

وتعاقدت هيئة السكة الحديد على 1300 عربة روسية منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيرها، لتتاح للجمهور بأسعار منخفضة عن الدرجتين الأولى والثانية، بحيث تتناسب مع المواطن الذى كان يستقل عربة الدرجة الثالثة، ويعانى مشكلاتها فى السابق.

وقال مصدر فى هيئة السكك الحديدية، إن عربات الدرجة الثالثة المكيفة ساعدت على توفير خدمة لائقة للمواطن، مشيرًا إلى أن المواطن غير القادر على استقلال الدرجتين الأولى والثانية المكيفتين أصبح يستقل البديل المتمثل فى العربة الثالثة المكيفة، وهو ما يوفر الرفاهية والراحة له خلال الرحلات، خاصة فى المسافات الطويلة مثل رحلات الوجه القبلى.

الجدير بالذكر أنه وصل حتى الآن نحو 770 عربة، 499 عربة تهوية ديناميكية و271 عربة درجة ثالثة مكيفة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

ومن المخطط وفقًا للاتفاق المبرم مع التحالف الروسى المجرى، توريد 1350 عربة روسية، من بينها 500 عربة مكيفة درجة ثالثة، و180 عربة روسية مكيفة درجة ثانية، و90 عربة مكيفة درجة أولى، و80 عربة بوفيه، و500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية، بتكلفة 1.065 مليار يورو، يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك «إكزيم» المجرى، وبنك «إكزيم» الروسي.

قصة نجاح الدولة للقضاء على قطارات الغلابة خلال 9 سنوات توفير 500 عربة دجة ثالثة مكيفة لأول مرة وزارة النقل هيئة السكة الحديد توفير 500 عربة هيئة السكة الحديد وفقا لعقد 1300 عربة روسية

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