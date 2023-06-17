السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر في العيد| مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية المكيفة

قطار
قطار

 قطارات الإسكندرية من أكثر القطارات التي تشهد إقبالًا ضخمًا من المواطنين خلال فترة عيد الأضحى، نظرا لذهاب المواطنين لقضاء إجازة العيد في مدينة الإسكندرية، وتسلط الدستور الضوء على مواعيد القطارات المكيفة الخاصة بخط القاهرة - الإسكندرية، وذلك للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد تلك القطارات قبل السفر.

 

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مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية في عيد الأضحي:
 

القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة – الإسكندرية):


 

– قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.


 

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.


 

-قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.


 

-قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.


 

-قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.


 

-قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.


 

-قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.


 

-قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35 عصرا.


 

-قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.


 

-قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.


 

-قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.


 

-قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.


 

-قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.


 

-قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا .


 

-قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي) موعد قيامه الساعة 17.20 ظهرا .


 

القطارات المكيفة والروسي على خط (الإسكندرية – القاهرة) :


 

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.


 

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.


 

-قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.


 

-قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.


 

-قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.


 

-قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.


 

-قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.


 

-قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.


 

-قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.


 

-قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.


 

-قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.


 

-قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا .

 

-قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء

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