"السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من ٢٢ يونيو الجاري وحتى 8 يوليو المقبل.

وأعلنت هيئة السكة الحديد بيان القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال الفترة المذكورة، وجاء كالآتي:

أولًا: تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة/ الأقصر والعكس:

- قطار ٢٠٤٠ (تالجو) القاهرة/ الأقصر يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧، حيث يقوم الساعة ٨,٤٠ مساءً من محطة القاهرة ويصل الأقصر الساعة ٥.١٠ صباحًا.

- قطار ٢٠٤١ (تالجو) الأقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من ٢٣/ ٦ حتى ٨/ ٧، حيث يقوم الساعة ٨.٣٠ صباحًا من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة ٥.٢٥ مساءً.

ثانيًا: تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس:

- قطار ١٩٤٠ (VIP) القاهرة/ أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧، حيث يقوم الساعة ٩,٥٠ مساء من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة ١٠.٣٠ صباحًا.

- قطار ١٩٤١ (VIP) أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من ٦/٢٣ حتى ٧/٨، حيث يقوم الساعة ١٠,٣٠ مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة ١١,١٥ صباحًا.

- قطار ١٩٤٦ (VIP) القاهرة/ أسوان يعمل يوم ٦/٢٦ فقط، حيث يقوم الساعة ٥.٠٠ مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة ٥,١٥ صباحًا.

- قطار ١٩٤٧ (VIP) أسوان/ القاهرة يعمل يوم ۷/۱ فقط، حيث يقوم الساعة ۱۲٫٥٠ صباحًا من محطة أسوان، يصل محطة القاهرة الساعة ٣.٠٠ مساءً.

ثالثًا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة/ أسوان والعكس:

- قطار ١٩٤٢ (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧، حيث يقوم الساعة ١٠,٤٠ مساءً من محطة القاهرة، ويصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحًا.

- قطار ١٩٤٣ (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من ٦/۲۳ حتى ٧/٨، حيث يقوم الساعة ٣.٠٠ مساءً من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحًا.

- قطار ١٩٤٤ (ثالثة مكيفة) الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم ٦/٢٥ فقط، حيث يقوم الساعة ٥,١٠ مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة ٩,٠٥ صباحًا.

قطار ١٩٤٥ (ثالثة مكيفة) أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم ٧/٢ فقط، حيث يقوم الساعة ٩,٣٠ مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة ١,١٥ مساءً.

رابعًا: تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة/ أسوان والعكس:

- قطار 2202 (تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7، حيث يقوم الساعة 12.45 صباحًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساءً.

- قطار 2203 (تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7، حيث يقوم الساعة 7.35 مساءً من محطة أسوان، يصل محطة القاهرة الساعة 7.55 صباحًا.

- قطار 2204 (تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتى 7/7، حيث يقوم الساعة 10.20 صباحًا من محطة القاهرة، ويصل أسوان الساعة 11.05 مساءً.

- قطار 2205 (تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتى 8/7، حيث يقوم الساعة 10.15صباحًا من محطة أسوان، ويصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساءً.

خامسًا: تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبوالريش:

- قطار 2242 (تهوية ديناميكية) للاتحاد النوعي القاهرة/ أسوان يوم 26/6 فقط، حيث يقوم الساعة 6.10 مساءً من محطة القاهرة، يصل أسوان الساعة 7.25 صباحًا.

- قطار 2243 (تهوية ديناميكية) للاتحاد النوعي أسوان/ القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط، حيث يقوم الساعة 6.20 مساءً من محطة أسوان، يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحًا.

- قطار 2244 (تهوية ديناميكية) للأندية النوبيه الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط، حيث يقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة الإسكندرية، يصل أسوان الساعة 10.20 صباحًا.

- قطار 2245 (تهوية ديناميكية) للأندية النوبية أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط، حيث يقوم الساعة 9.45 مساءً من محطة أسوان، يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساءً.

- قطار 2246 (تحيا مصر) لنادي النوبهة القاهرة/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط، حيث يقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة القاهرة، يصل أسوان الساعة 7.40 صباحًا.

- قطار 2247 (تحيا مصر) للأندية النوبية أسوان/ القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط، حيث يقوم الساعة 6.20 مساءً من محطة أسوان، يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحًا.

- قطار 2248 (تحيا مصر) للأندية النوبية القاهرة/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط، حيث يقوم الساعة 3.00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 4,25 صباحًا.

- قطار 2249 (تحيا مصر) للأندية النوبية أسوان/ القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط، حيث يقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة أسوان، يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحًا.

- قطار 2250 (تحيا مصر) لنادي الجعافرة الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط، حيث يقوم الساعة 7.50 مساءً من محطة الإسكندرية، يصل أسوان الساعة 1,00 مساءً.

- قطار 2251 (تحيا مصر) لنادي الجعافرة أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط، حيث يقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة أسوان، يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحًا.

- قطار 2252 (تحيا مصر) لنادي أبوالريش الإسكندرية/ أسوان يعمل يوم 26/6 فقط، حيث يقوم الساعة 12.20 مساءً من محطة الإسكندرية، يصل أسوان الساعة 05.00 صباحًا.

- قطار 2253 (تحيا مصر) لنادي أبوالريش أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط، حيث يقوم الساعة 1.20 مساءً من محطة أسوان، يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحًا.

بالإضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة العاملة والإضافية، والهيئة لا تتوانى في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب، وكل عام وأنتم بخير.