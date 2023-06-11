العثور على طفل حديث الولادة على رصيف محطة قطارات بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها، لكشف غموض العثور على طفل حديث الولادة، عثر عليه ملقى على رصيف محطة قطارات قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر.

وتم التحفظ على الطفل لدى أحد الأهالي، الذي أخذ تعهدا برعايته لحين التوصل لأسرته أو وضعه فى إحدى دور الرعاية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بأنهم عقب خروجهم من مسجد المحطة عقب أداء صلاة الفجر عثروا على طفل رضيع على الرصيف.

وتبين أنه حديث الولادة وأخذه الأهالي وحرروا محضرا بالواقعة، وتعهد أحد المواطنين برعايته لحين التوصل لأهليته أو وضعه في إحدى دور الرعاية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة