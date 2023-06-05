الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية

قطار
قطار

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية، للتمكن من حجزها أون لاين قبل السفر مباشرة، وفي السياق، تستعرض “الدستور” مواعيد القطارات الخاصة بخط المنيا - القاهرة الروسية والمختلطة والعادية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار 1015 روسي الساعة 3:50 فجرا

 

قطار 185 مختلط الساعة 4:10صباحا

 

قطار 973 روسي الساعة 4:30 صباحا

 

قطار 1009 روسي الساعه 4:55 فجرا

 

871مكيف الساعة 5:40 صباحا

 

قطار 997مكيف الساعة 6:30 صباحا

 

قطار 187 روسي الساعة 6:45 صباحا

 

قطار 89 مكيف 7:40 صباحآ

 

974  روسي الساعة 5:20 صباحا

 

قطار 1006 روسي الساعة 6:00 صباحا

 

قطار 978 (vip)الساعة 6:30  صباحا

 

980 خدمة خاصه الساعة 8:00 صباحا

جوتيريش يعرب عن أسفه وحزنه العميق لسقوط ضحايا فى حادث قطارات الهند

أكثر من 285 قتيلًا ومئات الجرحى فى تصادم ثلاثة قطارات فى الهند


 

80 روسي الساعة 8:30  صباحا

 

قطار 1004 روسي الساعة 9:30  صباحا

 

قطار 2010 مكيف الساعة 10:00  صباحا

 

قطار 158 روسي  10:30 صباحا


 

قطار 982 مكيف الساعة 12:00 ظهرا

 

قطار 160 روسي الساعة 12:15 ظهرا

 

قطار 986 مكيف الساعة 1:00 ظهرا

 

قطار 186مختلط الساعة 1:30 ظهرا

 

قطار 970 مكيف الساعة 2:00 ظهرا

 

قطار 162 روسي  الساعة 2:20 ظهرا

 

قطار 164 روسي  الساعة 3:30 ظهرا

 

قطار 990 مكيف الساعة 4:00 عصرا

 

قطار 972 روسي  الساعة 4:20 عصرا

 

قطار 2006 خدمة خاصة 5:15 مساء

 

قطار  872 مكيف 5:45 مساء

 

قطار 188 روسي الساعة 6:00 مساء


 

قطار 1014 روسي الساعة 6:50 مساء


 

قطار 988 مكيف الساعة 7:00 مساء


 

قطار 88 مكي الساعة 8:00 مساء

 

قطار 1012 روسي الساعة 8:20 مساء

 

قطار 2014 خدمة خاصة 9:00 مساء

 

قطار 976 خدمة خاصة 9:30 مساء


 

قطار 996 مكيف الساعة 10:00 مساء


 

قطار 90 مميز الساعة 10:15 مساء


 

قطار 1008 روسي الساعة 10:55 مساء


 

قطار 890 مكيف الساعة 11:30 مساء


 

قطار 1010 روسي الساعة 12:05 ليلا


 

قطار 934 خدمة خاصة 1:10  ليلا


 

قطار 989 مكيف الساعة 8:30  صباحا

 

قطار 165 روسي الساعة 8:45 صباحا


 

قطار 1011 روسي الساعة 9:55  صباحا

 

قطار 971 مكيف الساعة 9:20  صباحا

 

قطار 991 مكيف الساعة 10:30  صباحا


 

 

قطار 91 مميز الساعة 11:00 صباحا


 

قطار 987 مكيف الساعة 12:20 ظهرا


 

قطار 833 روسي  الساعة 12:30 ظهرا

 

قطار 159 روسي الساعة 2:00 ظهرا

 

قطار 891 مكيف الساعة 2:30 ظهرا

 

قطار 2011 مكيف الساعة 2:55 ظهرا

 

157 روسي  الساعة 3:15 ظهرا

 

981 خدمه خاصه vip الساعة 4:20 عصرا

 

975 روسي الساعة 4:45 عصرا

 

979 خدمه خاصه 5:20 مساء

 

قطار 81 روسي الساعة 5:35 عصرا

 

983 مكيف الساعة 6:30 مساء

 

935 خدمه خاصه vip الساعة 7:00 م

 

قطار 1007 روسي الساعة 11:20 م

 

163 روسي الساعة 11:45 مساء

 

قطار 2013 مكيف الساعة 12:00 ليلا

 

قطار 1013 روسي الساعة 12:35 ليلا

 

2007 خدمه خاصه vip الساعة 12:45 ليلا

 

قطار 2015 خدمه خاصه vip الساعة 1:20 ليلا

 

977 خدمه خاصه vip الساعة 2:00 ليلا

مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية المختلطة والعادية قطارات المنيا الروسية المختلطة والعادية مواعيد قطارات المنيا مواعيد قطارات المنيا - القاهرة الروسية والعادية المختلطة

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