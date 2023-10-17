الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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اقتصاد

وزير النقل: القطار الكهربائي السريع تجربة فريدة لأول مرة تدخل البلاد

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ان القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية النقل ، إن مشروع القطار الكهربائي السريع والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، بمثابة تجربة فريدة من نوعها تدخلها البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

المشروع يساهم في ربط المناطق الصناعية

وأضاف الوزير أن المشروع يساهم في ربط المناطق الصناعية مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مراكز التصدير وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة  وهى الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر -  بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، منوها إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

القطار السريع سيساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية

وأشار الوزير خلال فيديو بثته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، وكذلك ستساهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، لافتا إلى أن المشروع يخدم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة، فضلا عن الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر (أبو طرطور – قنا – أسوان) بموانئ التصدير، كما تساهم شبكة القطار الكهربائي السريع في الحد من التلوث البيئي.

القطار الكهربائي السريع يوفر نصف الوقت

يعد القطار الكهربائي السريع، والذي تنفذه مصر بالتعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية، بمثابة تجربة فريدة من نوعها تدخلها البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وكذلك ربط المناطق الصناعية ( مناطق الإنتاج ) بالموانئ البحرية ( مراكز التصدير)  وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...  ) بمناطق الإستهلاك وموانئ التصدير  بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة كما ان شبكة القطار الكهربائي السريع ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

كامل الوزير سيمنز الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية رؤوف عبيد سكة حديد

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