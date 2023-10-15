بتوجيهات الرئيس.. وزير النقل يزور أهالي حي الميناء بالعريش

خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء.

زيادة قيمة التعويض المقدر

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن زيارته اليوم تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع مصلحة المواطن نصب عينيه، والذي وجه بأن لا يضر أي مواطن جراء أي مشروع تنفذه الدولة، مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته، والذي تنفذه الدولة ليصبح ميناءً دوليًا محوريًا مرتبطًا بشبكة خطوط السكك الحديدية، وحيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي المتكامل العريش / طابا، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى ميناء طابا البحري، ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا، وهو امتداد لخط الفردان / بئر العبد / العريش، مرورًا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وأضاف كامل أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلى طابا وربطهم بالحدود الشرقية، وهي: منطقة لوجستية خلف الميناء البري في طابا، منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة، منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني، منطقة لوجستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب، ومنطقة لوجستية على البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر، حيث تقوم الدولة بمشروع كبير لتنمية سيناء، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا بطول 500 كم. وسيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية في سيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية، ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلى الخارج. ويرتبط هذا الخط بشبكة السكك الحديدية في أنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40% بالإضافة إلى حصول المواطنين على المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها، كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين الذين حصلوا على تعويض بزيادة قيمة التعويض بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه، وأن هذا يأتي في إطار شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين.

وأشار الفريق كامل إلى أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق على وسيلة وطريقة وآلية التعويض التي تناسبه وترضيه، وأن وزارة النقل مع المحافظة والهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ على مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.

الأهالي يهنئون الرئيس السيسي بأعياد أكتوبر

ثم تحدث عدد من الأهالي من الحضور موجهين التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري باحتفالات أكتوبر مؤكدين على ثقتهم في حفاظ الدولة على حقوق المواطنين وثقتهم الكبيرة فيما تنفذه الدوله من مشروعات تخدم المواطنين في العريش وتحقق التنمية الشاملة في سيناء وفي كل انحاء الجمهورية وعلي استمرار التنسيق التام مع اللجنة المختصة من قبل وزارة النقل والمحافظة والهيئة العامة للمساحة فيما يختص بتعويضات اهالي توسعات نطاق ميناء العريش.