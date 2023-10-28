السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجهيز محطة قطارات الصعيد بـ"بشتيل" لاستقبال الركاب خلال الأيام المقبلة (صور)

محطة قطارات الصعيد
محطة قطارات الصعيد ببشتيل

حالة من الاستعدادات والتجهيزات التي تشهدها محطة قطارات الصعيد ببشتيل التابعة لمحافظة الجيزة، والتي تفصلنا عن افتتاحها أيام قليلة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تم الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة ووضع التشطيبات النهائية قبل افتتاحها رسميًا.

وتعد بشتيل منطقة التقاء خطى سكة حديد رئيسيين هما: «السد العالى الإسكندرية، وإمبابة المناشى والقبارى»، إضافة إلى قربها من عدة محاور مهمة «الفريق كمال عامر وشارع السودان وأحمد عرابى وشارع المطار و٢٦ يوليو»، مع اتصالها بخط المونوريل وقربها من مترو الأنفاق.

محطة قطارات الصعيد ببشتيل

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحًا. 

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة، بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات التي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات - مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.

افتتاح محطة قطارات الصعيد ببشتيل

وشهد عدد من الشوارع والأحياء حول محطة قطارات الصعيد ببشتيل العديد من أعمال التطوير، ورصف الطرق وتوحيد واجهات العقارات المقابلة لمحطة القطار بالإضافة إلى تشجير المنطقة بالكامل، تمهيدا لافتتاحها..

كما تم ربط أنفاق السيارات المؤدية لجراج المحطة بالشوارع المحيطة، لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى المحطة ومنع التكدس الازدحام المرورى.

تجهيزات محطة قطارات بشتيل

يتوسط محطة قطارات الصعيد ببشتيل هرم زجاجي وبداخله 4 مسلات فرعونية تستخدم 2 منها كمصاعد تربط الجراج والأرصفة بصالة التذاكر، حيث أنه سيطر الطابع الفرعوني على محطة قطارات الصعيد ببشتيل المقامة على 239 ألفا تتكون من 3 أدوار مقسمة مول تجارى ودور بدروم يستخدم جزء منه جراج وجزء آخر خدمات للسيارات، كما أنها تحتوي على شاشات إرشادية للركاب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM لقطع التذاكر إلكترونيا- وكاميرات مراقبة، كما بها خدمة Wi-Fi ، وتم دعم المحطة بنظام حديث للإطفاء والإنذار.

محطة قطارات الصعيد ببشتيل

محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
محطة قطارات الصعيد ببشتيل
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