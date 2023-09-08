الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرالنقل: تعاقدنا على 6 قطارات "تالجو" بتكلفة 127 مليون دولار

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الروسي مميز للغاية وتم مقارنته بالقطارات الصيني والتالجو رغم أنه أقل درجة منهما، كما أن القطار الروسي غير مريح ومتعب للسفر لمسافات طويلة، ومخصص للمسافات القصيرة فقط. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم التعاقد على 6 قطارات تالجو بتكلفة 127 مليون دولار، مؤكدًا أن قطارات التالجو نفس درجة القطارات في فرنسا.

 وتابع أنه يوجد لدينا 100 عربة للنوم من 1980، كما أن أسعار تذاكر قطارات النوم أعلى  من أي درجة أخرى، ولكن كارهي الوطن نشروا أسعار هذه القطارات كونها أعلى من تذاكر القطارات في فرنسا وهذا الأمر غير صحيح.

الرئيس السيسي تدخل لتخفيض الأسعار من المورد الأجنبي

وأكد أن الرئيس السيسي تدخل لتخفيض الأسعار من المورد الأجنبي، كما أنه تم إبرام أكبر صفقة لتوريد 1000 عربة من قطارات البضائع، وتم تنفيذ نظام الإشارات على كافة خطوط السكك الحديدية، وتم الانتهاء من بعضه وجارى العمل على بعض الخطوط.

وزير النقل الفريق كامل الوزير قطارات التالجو القطارات فرنسا القطار الروسي القطارات الصيني

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