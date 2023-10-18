مواعيد القطارات اليوم وأسعار التذاكر الأربعاء 18-10-2023

مواعيد القطارات من المواضيع الأكثر بحثا على جوجل، حيث يتزايد معدل البحث يوميا عن مواعيد القطارات سواء للوجه البحرى أو الوجه القبلى.

الدستور تستعرض خلال السطور التالية جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية .. الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر.. الساعة 9.00 صباحا.

قطار سكك حديد مصر رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية.. الساعة 10.00 صباحا

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية.. الساعة 12.30 ظهرا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 917 مكيف مباشر.. الساعة 14.00 ظهرا.

موعد قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية.. الساعة 15.35 عصرا.

موعد قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 921 مكيف.. الساعة 19:00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية.. الساعة 17:10 عصرا.

موعد قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية.. الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر.. الساعة 17.00 عصرا.

قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الإسكندرية.. الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي).. الساعة 17.20 عصرا

أسعار تذاكر قطارات القاهرة الإسكندرية

- قطار القاهرة- الإسكندرية تالجو إسباني درجة أولى 225 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية تالجو إسباني درجة ثانية 150 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية إكسبريس إسباني درجة أولى 80 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية إكسبريس إسباني درجة ثانية 65 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية VIP درجة أولى 145 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية VIP درجة ثانية 115 جنيهًا.

- قطار القاهرة- الإسكندرية التوربيني الدرجة الأولى 105 جنيهات.

- قطار القاهرة- الإسكندرية التوربيني الدرجة الثانية 75 جنيهًا.

مواعيد قطارات القاهرة مطروح 2023

قطار 939 ثالثة مكيفة القاهرة مطروح.. الساعة 05:50 صباحا.

قطار 1935 ثالثة مكيفة القاهرة مطروح.. الساعة 22.00 مساء

قطار 1933 ثالثة مكيفة القاهرة مطروح.. الساعة 23:15 مساء

قطار مكيف إسبانى أيام (الأحد، الثلاثاء، الخميس) القاهرة مطروح.. الساعة 22:05 مساء

قطار 1773 (النوم) أيام (السبت، الإثنين، الأربعاء) القاهرة مطروح.. الساعة 22:05 مساء

أسعار قطار مرسى مطروح

أسعار قطار مرسى مطروح، وسعر قطار النوم القاهرة مطروح 2023، كالآتي:

- أسعار قطار مرسى مطروح الدرجة الأولى المكيفة 250 جنيه.

- أسعار قطار مرسي مطروح الدرجة الثانية المكيفة 175 جنيه.

- أسعار قطار مرسى مطروح الدرجة الثالثة المكيفة 150 جنيه.

- سعر قطار النوم القاهرة مطروح مفرد 600 جنيه (كبار).

- سعر قطار النوم القاهرة مطروح مشترك 400 جنيه (كبار).