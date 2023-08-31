3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء محطة قطارات الصعيد.. والافتتاح خلال أيام

أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد أن أعمال التطوير التي شهدتها السكة الحديد زادت من عدد القطارات التي تدخل محطة مصر برمسيس والمحطة لن تستوعب عدد القطارات، فكان لا بد من محطة بديلة وهى محطة قطارات الصعيد ببشتيل، وهى محطة ذكية كلها تدار إلكترونيًا، تخدم قطاعًا كبيرًا من الركاب والمواطنين.

جولة بمحطة قطارات الصعيد

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، خلال جولته بمحطة قطارات الصعيد، أن المحطة أُنشئت بتمويل ذاتى من السكة الحديد وتنفذها إحدى شركات الاستثمار التابعة للسكة الحديد، مشيرًا إلى أن المحطة غيّرت واجهة المنطقة بالكامل.

تكلفة إنشاء المحطة

وأضاف أن تكلفة إنشاء المحطة 3.5 مليار جنيه من ميزانية السكة الحديد، وسيتم افتتاحها خلال أيام، وتخدم ركاب الصعيد وخط المناشى، مشيرًا إلى أن القطارات الممتدة من الوجه البحرى للقبلى والعكس ستمر بمحطة القاهرة - محطة مصر.

ويجرى الآن الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة.

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة ويشملان محلات تجارية ومناطق استثمارية.

أعمال تطوير محطة الصعيد

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحًا.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة، بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات التي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات - مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.