الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل شيء عن أعمال التشطيبات في محطة قطارات صعيد مصر

محطة قطارات الصعيد
محطة قطارات الصعيد

تجرى هيئة السكة الحديد أعمال تشطيبات بمحطة قطارات صعيد مصر، الجارى تنفيذها بمنطقة بشتيل بالجيزة، وذلك ضمن الاستعدادات لافتتاح المحطة، والتى ستكون نقطة البداية والنهاية لقطارات خط الصعيد وخط المناشى القبارى. 

تشطيبات واجهة المحطة 

ويتم فى الوقت الحالى الانتهاء من تشطيبات واجهات المحطة وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطة‏. 

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر بالاضافة الى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية. 

خدمة ركاب الوجه القبلي

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالاضافة الى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح. 

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق . 

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر بالاضافة الى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية . 

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالاضافة الى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح. 

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.

السكة الحديد هيئة السكة الحديد قطارات صعيد محطة قطارات خط المناشى

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

سكك حديد مصر: انتظام حركة القطارات خلال اليوم الأول لإجازة عيد الأضحى

رئيس الوزراء يستعرض التصورات المقترحة لتطوير محيط محطة "سكة حديد رمسيس"

9 سنوات من الإنجازات.. تطوير شبكات كهرباء الإسكندرية بـ5.3 مليار جنيه

إخلاء سبيل شخص ضُبط بحوزته 3 ملايين جنيه لتوصيلها لمنقبين عن الذهب فى أسوان

وزير النقل: تنفيذ 95% من سكك حديد مصر ببشتيل.. وافتتاحها قريبا

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الأكثر قراءة

إيرادات أول أيام فيلم "أولاد حريم كريم"

15 سبتمبر.. انطلاق معارض "أهلًا مدارس" بجميع المحافظات

مصرع شخصين وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

وزير الإسكان: بدء تسليم الدفعة الثانية من وحدات "سكن مصر" بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة الأحد

الرئيس الصينى يغيب عن قمة زعماء مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل

حزب مصر الحديثة يعلن تأييده ودعمه لترشح السيسى فى الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)