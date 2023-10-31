الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: محطة قطارات بشتيل نقلة نوعية هائلة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أشاد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بالإنجازات التي تم تحقيقها في مشروع محطة قطارات الصعيد في بشتيل، وبالدور الهام الذي ستلعبه في تحسين منظومة محطات السكك الحديدية. 

وأعرب المحافظ عن ثقته في أن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 239 ألف متر مربع (57 فدانًا تقريبًا)، سيكون من أهم المشروعات القومية والتنموية التي تنفذ في محافظة الجيزة.

وقام المحافظ بجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التطوير التي تجرى في محيط محطة قطارات الصعيد، مؤكدا أهمية المحور الجديد لشارع أحمد عرابي، الذي يعد واحدًا من أربعة محاور تحيط بالمحطة، التي تم إنشاء شبكة طرق ضخمة للربط بين حركة التنقل من وإلى محطة قطارات الصعيد في بشتيل.

محافظ الجيزة الدور الكبير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة

وثمن محافظ الجيزة الدور الكبير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهودها المتميزة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية وكذا المحاور المرورية التي تساهم في ربط الحركة المرورية باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين وحل مشكلات التكدسات المرورية بالنقاط الساخنة.

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة بطلاء عدد من العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل والمحاور المرورية الواقعة بجوارها لتتماشي مع النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة بالكامل، مؤكدًا الالتزام بتوحيد الألوان لمراعاة المظهر الحضاري.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بنقل مواقف السيارات العشوائية لتسهيل الحركة المرورية، خاصة مع توفير عدد من مواقف السرفيس الحضارية لتكون بديلًا للمواطنين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء هشام عبدالصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محطة بشتيل جولات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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