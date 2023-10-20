الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير كوبري ناهيا بتكلفة 20 مليون جنيه

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع  ناهيا بأحياء بولاق الدكرور والعجوزة وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية للانتهاء منها. 

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال رفع كفاءة كوبرى ناهيا المار أعلى شارع السودان والمؤدي إلى شارع جامعة الدول العربية والذى يشهد تركيب سور خرسانى لزيادة تأمين حركة المركبات المارة به ضمن المرحلة الأولى للأعمال من خطة التطوير ورفع الكفاءة المقرر تنفيذها للكوبري بتكلفة تصل إلى ٢٠ مليون جنيه حيث تضم الأعمال أيضا رصف طبقة الطريق وطلاء الأسوار والبردورات وصيانة أعمدة الإنارة كمرحلة ثانية. 

متابعة دورية

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور بالمتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع مدير مديرية الطرق لإلزام الشركات المنفذة بالمواعيد المحددة للأعمال دون تأخير ورفع ناتج الأعمال أولًا بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وشهدت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير واستحداث يوتيرن لمخرج موقف ناهيا وذلك لرفع كفاءة حركة دخول وخروج السيارات بالموقف ومنع التكدسات المرورية بالشوارع المحيطة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعجوزة ورئيس هيئة النظافة ورئيس جهاز السرفيس.

ناهيا بولاق الدكرور العجوزة مشروعات أخبار محافظة الجيزة

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