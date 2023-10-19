افتتاح 3 منافذ سلعية بأسعار مخفضة بأبو النمرس في الجيزة

وجَّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع الجهات المعنية والتوسع في إنشاء المنافذ السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالقرى بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الجيزة، افتتاح ٣ منافذ سلعية جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة بمركز ومدينة أبوالنمرس وهي منافذ بالوحدات المحلية (شبرامنت والمنوات والمدينة).

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة توفير الكميات المناسبة من السلع؛ لسد احتياجات المواطنين والالتزام بنسب التخفيض المعلنة لضمان استفادة كل الفئات من خدمات المبادرة، بالإضافة إلى ضخ الكميات اللازمة دوريًا.