محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل داخل موقف سرفيس ناهيا الحضاري

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضمن خطة التطوير والتحديث لمنظومة مواقف السرفيس أعمال تشغيل موقف ناهيا الحضاري الجديد والذي يعد أحدث المواقف الحضارية التي تم تشييدها أسفل محور الفريق كمال عامر الجديد بحي بولاق الدكرور لخدمة مواطني ناهيا وارض اللواء وبولاق الدكرور لينضم إلى منظومة المواقف الجديدة التي تم إنشاؤها لتسهيل حركة سير وتنقل المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية.

وتابع محافظ الجيزة، توافد المواطنين وانتظام العمل داخل الموقف والمُقام على مساحة 3400م2 ويستوعب نحو 100 سيارة سرفيس إلى جانب عدد من ساحات الانتظار للسيارات الخاصة وغرف إدارية وخدمية ومناطق تجارية وترفيهية لخدمة المترددين.

متابعة انتظام العمل

وشدد المحافظ على رئيس جهاز السرفيس ورئيس حي بولاق الدكرور بالتواجد الدوري ومتابعة انتظام العمل داخل الموقف وعدم السماح بوقوف سيارات الميكروباص خارج الموقف لتلاشي أي إعاقات مرورية وكذا التأكد من التزام سيارات السرفيس بتعريفات الركوب المحددة وعدم المغالاة على المواطنين.

وكلّف المحافظ مدير مديرية الإسكان برفع كفاءة ساحة كائنة بجوار مطلع كوبري ناهيا وتأهيلها وضمها لتكون امتداد لموقف ناهيا لاستيعاب سيارات سرفيس إضافية تكفي إحتياجات المنطقة إلى جانب إجراء الصيانات الدورية لموقف السرفيس الرئيسي للحفاظ على ما تم إنجازه.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، ورئيس جهاز السرفيس ومديري مديريات الطرق والإسكان ورؤساء أحياء بولاق الدكرور والعجوزة ورئيس هيئة النظافة.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته