الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بالعجوزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن بدء تنفيذ مشروع تطوير الطريق الأبيض بنطاق حى العجوزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة الفرنسية للتنمية ضمن خطة التطوير والتهيئة الشاملة للمحاور المرورية والطرق بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على مسئولى الشركات المنفذة للأعمال بضرورة الانتهاء من تنفيذ مراحل التطوير وفق الجداول المحددة، والتى تشمل رصف الطريق الرئيسى بطول 1200م، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية للأعمال لكون الطريق الأبيض وصلة مرورية مهمة تحقق الربط بين محورى الفريق كمال عامر والمهندس شريف إسماعيل مروراً بالطريق الدائرى.

الطريق يخدم سكان حى العجوزة

وأضاف محافظ الجيزة أن الطريق يخدم سكان حى العجوزة ويسهل التنقل للمركبات بين محور 26 يوليو ومحور المهندس شريف إسماعيل ومحور الفريق كمال عامر والطريق الدائرى ومحطة قطارات الصعيد.  

من جانبها، أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، إلى أن المشروع يأتى ضمن برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، مضيفةً أن الأعمال تشمل تبليط متفرعات الطريق الأبيض مما يسهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المنطقة من أهالى المنطقة.

وجاءت أعمال محافظة الجيزة ببدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحى العجوزة بطول 1200 و الأعمال بتطوير الطريق الرئيسى ومتفرعاته  بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية.

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