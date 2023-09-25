محافظة الجيزة: انتهاء 97% من مشروع الصرف الصحى بنزلة الأشطر بأبوالنمرس

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بدراسة وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، والواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني للعمل على فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مقترحاتهم ووضعها في الاعتبار، وبحث الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها.

المتابعة اليومية لشكاوى المواطنين

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال متابعته اليومية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع اللواء أحمد راشد الشكاوى التي تلقتها الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، والتي ضمت قيام أحد المواطنين، المقيم بمنطقة مناشي البلد بمنشأة القناطر، ببناء عدد أربع محلات مخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة الأعمال المخالفة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف لعدم السماح بتكرار المخالفة مجددا.

انتهاء 97% من مشروع الصرف الصحى بنزلة الأشطر

وبفحص الشكوى المقدمة من أهالي سكان منطقة كازروني بنزلة الأشطر، بمركز ومدينة أبوالنمرس، لتضررهم من نقص الخدمات مثل خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة تليفونات أرضية، تبين أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر بنسب تنفيذ وصلت إلى 97%، إلا أنه تبين أن أرض كازروني محل الشكوى خارج الحيز العمراني، وسيتم توصيل خدمات المياه والصرف الصحي لها فور اعتمادها وإدراجها داخل الحيز العمراني واستكمال تنفيذ المشروع.

كما استجابت محافظة الجيزة لشكوى أحد المواطنين، المقيم بشارع أدهم فتحي متفرع من شارع الملكة، لتضرره من وجود محل ومخزن يقوم بتشوين مخلفات القمامة ومخلفات الكراتين والبلاستيك بهدف فرزها وإعادة تدويرها، مما يعرض حياة المواطنين للخطر لعدم توافر عناصر الحماية المدنية.

وعلى الفور قام حي بولاق الدكرور برفع كافة المخلفات الموجودة بالموقع محل الشكوى وغلقه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه لعدم تكرار المخالفة حرصا على أمن وسلامة قاطني العقار.

إزالة مخلفات ورفع غرفة كهرباء فى شارع مسجد السلام

وتلقت محافظة الجيزة شكوى سكان شارع مسجد السلام لوجود مخلفات قمامة حول غرفة الكهرباء الموجودة أمام مدخل الشارع مما يعرقل الحركة المرورية، وعلى الفور قام الحي برفع مخلفات القمامة، إلى جانب قيام شركة الكهرباء برفع غرفة الكهرباء لعدم إعاقة الحركة المرورية.

واستجابت محافظة الجيزة لشكوى سكان شارع القومية العربية بجوار محطة المترو، التي تلقتها الصفحة الرسمية، بوجود مخلفات قمامة وبالوعة صرف مكشوفة، حيث كلف محافظ الجيزة الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، مع المتابعة المستمرة وعدم السماح بتكرار الشكوى، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية المختصة برفع مخلفات القمامة الموجودة بالمكان محل الشكوى، مع تركيب غطاء لبالوعة الصرف المكشوفة حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تم الاستجابة للشكاوى المقدمة من سكان شارع الشهيد أحمد عبدالعزيز من شارع الوفاء والأمل، بحي الهرم، من وجود كشاف إنارة لأحد أعمدة الإنارة بالشارع آيل للسقوط، وعلى الفور تم توجيه حي الهرم بفحص الشكوى، والذي قام برفع الكشاف وتركيب آخر بدلا منه حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.