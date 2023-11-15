مواعيد قطارات السكه الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. والعكس

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر والتي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه.

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص



قطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط"

محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص

محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م



قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م



قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 05:15 م

محطة الوصول أسوان الساعة 06:00 ص



قطار رقم 2014 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 09:40 ص



قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة الساعة 09:00 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 07:50 ص



قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

مواعيد قطارات الـ VIP على خط أسوان - القاهرة - أسوان