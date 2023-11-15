الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد قطارات السكه الحديد الـ VIP على خط القاهرة - أسوان.. والعكس

جريدة الدستور

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر والتي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

 مواعيد قطارات سكك حديد مصر 

في التقرير التالي ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2023 والتي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م
محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص

قطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط"
محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص
محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص
محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 م
محطة الوصول أسوان  الساعة 06:00 ص

قطار رقم 2014  خط "القاهرة - أسوان"
محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00  م
محطة الوصول أسوان  الساعة 09:40 ص

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"
محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 م
محطة الوصول الأقصر  الساعة 07:50 ص

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"
محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م
محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

النقل: تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكك الحديدية

مواعيد قطارات السكة الحديد الـvip على خط القاهرة - أسوان

سكك حديد مصر| مواعيد قطارات 2023 للوجهين القبلي والبحري

جدول مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

مواعيد قطارات الـ VIP على خط أسوان - القاهرة - أسوان

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"
محطة القيام الأقصر  الساعة 07:25 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 06:10 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص

قطار رقم 981  خط "أسوان-القاهرة"
محطة القيام أسوان  الساعة 05:30 ص
محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"
محطة القيام أسيوط  الساعة 03:00 م
محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"
محطة القيام الأقصر  الساعة 12:40 م
محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص

مواعيد قطارات سكك حديد مصر هيئة السكك الحديدية قطارات الـ VIP خط القاهرة أسوان

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