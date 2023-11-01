الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواعيد قطارات السكة الحديد الـvip على خط القاهرة - أسوان

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

ينشر موقع “الدستور” تقرير حول مواعيد قطارات حيث يهتم كثير من المواطنين بمواعيد القطارات المكيفة واليكم مواعيد ال vip على خط القاهرة - أسوان.

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان

قطار رقم 934 خط " الإسكندرية - الأقصر"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 09:10 م

محطة الوصول الأقصر الساعة 11:00 ص

 

قطار رقم 978 خط "القاهرة - أسيوط"

محطة القيام القاهرة الساعة 06.30 ص

محطة الوصول أسيوط الساعة 12:50 م

 

قطار رقم 980 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة الساعة 08:00 ص

محطة الوصول أسوان الساعة 10:25 م

 

قطار رقم 2006 خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة  الساعة 05:15 م

محطة الوصول أسوان  الساعة 06:00 ص

 

قطار رقم 2014  خط "القاهرة - أسوان"

محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 م

محطة الوصول أسوان  الساعة 09:40 ص

 

قطار رقم 976 خط "القاهرة - الأقصر"

محطة القيام القاهرة  الساعة 09:00 م

محطة الوصول الأقصر  الساعة 07:50 ص

 

قطار رقم 2008 خط " الإسكندرية - أسوان"

محطة القيام الإسكندرية الساعة 07:00 م

محطة الوصول أسوان الساعة 11:55 ص

 

قطار رقم 2007 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 03:15 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:05 ص

 

قطار رقم 2015 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 04:00 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 04:20 ص

 

قطار رقم 977 خط "الأقصر-القاهرة"

محطة القيام الأقصر  الساعة 07:25 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 05:00 ص

 

قطار رقم 2009 خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 06:10 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 06:40 ص

 

قطار رقم 981  خط "أسوان-القاهرة"

محطة القيام أسوان  الساعة 05:30 ص

محطة الوصول القاهرة الساعة 07:35 م

 

قطار رقم 979 خط "أسيوط-القاهرة"

محطة القيام أسيوط  الساعة 03:00 م

محطة الوصول القاهرة الساعة 09:20 م

 

قطار رقم 935 خط "الأقصر-الإسكندرية"

محطة القيام الأقصر  الساعة 12:40 م

محطة الوصول الإسكندرية الساعة 01:05 ص

اقرا ايصا: مواعيد قطار تالجو والمكيف و"الروسى" على خط القاهرة - اسكندرية

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