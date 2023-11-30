الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تستوعب 50 ألف راكب يوميًا.. محطة مترو السودان جاهزة لاستقبال الركاب (صور)

محطة مترو السودان
محطة مترو السودان

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من إنشاء محطة مترو السودان، والتي تستوعب 50 ألف راكب يوميًا، ومن المقرر تشغيلها خلال أيام، حيث تخدم المحطة سكان المناطق المحيطة بشارع السودان وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

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 وتعد هذه المحطة ضمن 6 محطات مترو سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وهي محطات: السودان، إمبابة، البوهي، القومية العربية، الطريق الدائري، روض الفرج. 

وفي هذا السياق، أشار وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم، وبعدد 34 محطة، و81 قطارًا، والذي ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وأن تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم، وبعدد 41 محطة، و23 قطارًا، وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

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وأشار الوزير إلى ورش خطوط المترو، الخط الثاني (ورشة شبرا) في عام 2014، وورشة الخط الثالث بالسلام في عام 2023، ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم، وعدد 20 محطة، وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

كما أوضح مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم، وعدد محطات 24 محطة، وطاقة نقل 300 ألف راكب يوميًا، وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم، وعدد محطات 26 محطة، وبطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

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محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
محطة السودان جاهزة لاستقبال الركاب
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