تستوعب 50 ألف راكب يومياً.. أبرز المعلومات عن محطة مترو الدائري (صور)

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من إنشاء محطة مترو الدائري، والتي تستوعب 50 ألف راكب يومياً، ومن المقرر تشغيلها في نهاية شهر نوفمبر. تخدم المحطة سكان المناطق المحيطة بالطريق الدائري، وتقع ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق. من المفترض أن تخدم هذه المحطة الطريق الدائري والحافلات الترددية، بالإضافة إلى أنها واحدة من 6 محطات مترو سيتم افتتاحها خلال الشهر الجاري، وهي محطات: السودان، امبابة، البوهي، القومية العربية، الطريق الدائري، وروض الفرج.

وفى السياق، أشار وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم، وبعدد 34 محطة، و81 قطارًا، والذي ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وأن تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم، وبعدد 41 محطة، و23 قطارًا، وينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، وأشار إلى ورش خطوط المترو، الخط الثاني (ورشة شبرا) في عام 2014، وورشة الخط الثالث بالسلام في عام 2023، ومشروع مترو إسكندرية بطول 21.7 كم، وعدد 20 محطة، وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا، كما أوضح مشروع ترام الرمل بطول 13.2 كم، وعدد محطات 24 محطة، وطاقة نقل 300 ألف راكب يوميًا، وكذلك مشروع الخط السادس للمترو بطول 34 كم، وعدد محطات 26 محطة، وبطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

وأوضح الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع طولها 2000 كم وعدد محطاتها 60 محطة، وتضم 41 قطارًا سريعًا، و94 قطارًا إقليميًا، و40 قطارًا بضائع. ويتضمن المشروع أيضًا مشروع مونوريل شرق/غرب النيل لعام 2023 بإجمالي طول 100 كم وعدد 35 محطة وعدد 70 قطارًا، بطاقة نقل 500 ألف راكب يوميًا، وكذلك مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 105 كم وعدد 19 محطة وعدد 30 قطارًا، بطاقة نقل مليون راكب يوميًا. وأشار إلى أن منظومة النقل الجماعي صديقة للبيئة، وتشمل المحطات التبادلية لتحقيق فكرة النقل المتعدد الوسائط، وتطبيق التذكرة الموحدة على جميع وسائل النقل الجماعي، بالإضافة إلى إنشاء وسائل متطورة للنقل الجماعي بالجر الكهربائي.

اقرأ ايضا: 250 مليون يورو.. تفاصيل قرض مترو الإسكندرية مع البنك الأوروبي

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى

محطة مترو الدائرى فى انتظار افتتاحها الشهر الجارى