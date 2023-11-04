السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محطات مترو الأنفاق بإمبابة.. ومواطنون: الحلم أصبح حقيقة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والمناطق المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الخط الثالث بإمبابة والبوهي والسودان والقومية، والمقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة والتي بدورها ستخدم قطاعا كبيرا من المواطنين انطلاقا من خطة الدولة نحو تيسير حركة تنقل المواطنين وتوسيع نطاق عمل شبكة  مترو الأنفاق.

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قبل افتتاحهما رسميًا.. وضع اللمسات الأخيرة بمحطتى مترو إمبابة والقومية (صور)

تطوير الشوارع المحيطة بمحطات المترو

وأشاد العديد من المواطنين بأعمال التطوير التي تشهدها مختلف المناطق في محافظة الجيزة تمهيدا لافتتاح المحطات الجديدة، وتقول رنا هشام، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك متابعات دورية تشهدها المنطقة للوقوف على الأعمال النهائية لمحطات المترو والحفاظ على أعمال التطوير التي تجرى في محيط محطات المترو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن أهم ما جاءت به أعمال التطوير لمحطات المترو هو إنشاء موقف سيارات حضاري بشارع البوهي بدلا من الموقف الموجود حاليا بالشارع وذلك لتعديه على نهر الطريق ويسبب إعاقة للحركة المرورية.

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استمرار الأعمال النهائية لمحطة مترو إمبابة (صور)

افتتاح محطات المترو الجديدة

أوضح عماد جبران، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك تشديد على المحلات والمنشآت بالحفاظ على طبقة الرصف وعدم وضع الأوتاد  الحديدية وغيرها من السلوكيات التي تضر بطبقة الإسفلت وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين للحد من السرعة الزائدة والحفاظ على سلامتنا.

واستكمل حديثه، أن هناك استثمار لكافة المساحات الموجودة بمحيط المسار لإقامة مواقف وساحات انتظار ومراكز خدمية حضارية وتطوير الجزر الوسطى وذلك لمنع إعاقة الحركة المرورية بالمنطقة ولمنع الممارسات العشوائية بها، مؤكدا أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة لسكان مناطق إمبابة وتحقق نقلة شاملة بتلك المناطق.

إشادة الأهالي

ويقول محمد علي، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إن جميع السكان والمجاورين لمحطة المترو شاهدوا الأعمال الجارية منذ البدء فيها منذ العديد من السنوات الماضية، لافتًا إلى أن رؤية المشروع في البداية كانت مجرد حلم واليوم وبمرور السنوات أصبح الحلم حقيقة ملموسة وفي انتظار التشغيل.

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إشادة الأهالي افتتاح محطات المترو الجديدة محطات المترو الجديدة تطوير الشوارع المحيطة بمحطات المترو محافظ الجيزة محطات مترو الأنفاق إمبابة

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