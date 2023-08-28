الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استمرار الأعمال النهائية لمحطة مترو إمبابة (صور)

محطة إمبابة بمترو
محطة إمبابة بمترو الأنفاق

تواصل الهيئة القومية لمترو الأنفاق، الأعمال الأخيرة لمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث  من المرحلة الثالثة للخط الثالث، استعدادًا لافتتاحها للجمهور، خاصة أنه تم التشغيل التجريبي للقطارات بدون مواطنين، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، في المسافة من محطة الكيت كات حتى محور الضبعة مرورًا بمحطات السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، بالخط الثالث من مترو الأنفاق.

محطات الخط الثالث من المترو

وهو الأمر الذي أشاد به العديد من أهالي وسكان منطقتي الوراق وإمبابة التابعين لمحافظة الجيزة، ويقول محمود يحيي أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه من المفترض أن يتم الافتتاح الرسمي لعدد من المحطات خلال الفترة القليلة المقبلة وهي محطة السودان، إمبابة، البوهي، القومية، والدائري، ويعد افتتاح تلك المحطات سبب في طفرة كبيرة شهدتها المنطقة وتطوير العديد من الشوارع، حيث تم رصف شارع القومية ومحيط محطة المترو ورفع كفاءة الارصفة وأماكن تحرك المشاة بفضل محطات المترو المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

تطوير محيط المترو 

ومن جانبه أوضح محمد عبدالعزيز، أحد أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن جميع السكان والأهالي في انتظار الافتتاح الرسمي لمترو الانفاق والذي سوف يرتقي بالمنطقة على كافة المستويات ويساعد في تحسين المرافق وتقليل المسافات لمعظم المناطق والتي من أهمها المناطق الجديدة في مدينة الشروق ومدينة بدر وغيرها من مناطق القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أنها أيضًا تربط بين محطات  ناصر،  ماسبيرو، صفاء حجازي، والكيت كات وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب خلال الفترات الماضية.

فرحة الأهالي بمترو الخط الثالث

وأكد أدهم يسري، أحد أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك فرحة عارمة من قبل الأهالي وسكان المنطقة بسبب اقتراب افتتاح محطات مترو القومية والدائري وإمبابة خلال الفترات القليلة المقبلة، خاصة مع إجراء التشطيبات النهائية للمحطات الظاهرة أمام المواطنين وهي تميهدًا لافتتاحها قريبا، مشيرًا إلى أن المحطات تضم عدد من السلالم المتحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسار خاص المكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
محطة إمبابة بمترو الأنفاق
الهيئة القومية لمترو الأنفاق مترو الأنفاق محطات الخط الثالث من المترو الثالث مترو إمبابة مترو

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