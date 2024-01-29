محافظ المنوفية يوجه بحل شكوى خدمة الصرف في أبو داود بأشمون

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية مع عدد من المواطنين من أبناء المحافظة في مكتبه بالديوان العام، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم وفقًا للوائح والقوانين. وقد استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من أهالي منطقة أبو داود في مجيريا بمركز أشمون الذين يتضررون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي على الرغم من الانتهاء منه بالخط الرئيسي في القرية. وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص الشكوى وإجراء معاينة على الطبيعة بالتنسيق مع الجهة المنفذة لحل المشكلة استجابةً لمطلب الأهالي.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا تجاه شكوى مواطن في ناحية ميت خلف الذي يتضرر من وجود حنفية مياه حريق في الشارع التابع له أمام مستشفى المخ والأعصاب، مما يلحق الضرر بالمواطنين، وعرض عليه حفاظًا على أمان وسلامة المواطنين.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطنة في ناحية الكوم الأحمر تتضرر من تعنت عدد من موظفي الوحدة المحلية ضدها في استخراج رخصة التعديل الخاصة بمنزلها. كما أحال المحافظ طلب مواطن في ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع، يتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدي على قطعة أرض يمتلكها بالمخالفة للقانون، إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي والعرض عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي لفتة طيبة، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوي الهمم في قرية الخور بمركز أشمون، مراعاةً لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

ويتم ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات.