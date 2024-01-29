الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بحل شكوى خدمة الصرف في أبو داود بأشمون

جانب من لقائه المواطنين
جانب من لقائه المواطنين

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسلة لقاءاته اليومية مع عدد من المواطنين من أبناء المحافظة في مكتبه بالديوان العام، للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم وفقًا للوائح والقوانين. وقد استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من أهالي منطقة أبو داود في مجيريا بمركز أشمون الذين يتضررون من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي على الرغم من الانتهاء منه بالخط الرئيسي في القرية. وعلى الفور، كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بفحص الشكوى وإجراء معاينة على الطبيعة بالتنسيق مع الجهة المنفذة لحل المشكلة استجابةً لمطلب الأهالي.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا تجاه شكوى مواطن في ناحية ميت خلف الذي يتضرر من وجود حنفية مياه حريق في الشارع التابع له أمام مستشفى المخ والأعصاب، مما يلحق الضرر بالمواطنين، وعرض عليه حفاظًا على أمان وسلامة المواطنين.

وخلال اللقاء، وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بالمعاينة على الطبيعة لشكوى مواطنة في ناحية الكوم الأحمر تتضرر من تعنت عدد من موظفي الوحدة المحلية ضدها في استخراج رخصة التعديل الخاصة بمنزلها. كما أحال المحافظ طلب مواطن في ناحية طوخ طنبشا ببركة السبع، يتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدي على قطعة أرض يمتلكها بالمخالفة للقانون، إلى المستشار القانوني لإبداء الرأي والعرض عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي لفتة طيبة، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطن من ذوي الهمم في قرية الخور بمركز أشمون، مراعاةً لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

ويتم ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات بشتى القطاعات.

محافظة المنوفية قرية ابو داود بأاشمون توصيل الصرف الصحي استجابة لمطالب الأهالي لقاء مع المواطنين

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية التيرم الأول في محافظة المنوفية 2024

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمحافظة المنوفية 2024

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل