السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بالفيوم

جانب من الحادث
جانب من الحادث

لقي شخصٌ مصرعه، وأُصيب آخر، إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، بطريق قرية الجيلاني بمركز أبشواي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارتين نقل الجثة مستشفى إبشواى المركزى النيابة

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