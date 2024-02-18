عقب مصرع وإصابة 8 أشخاص.. المرور يزيل أثار حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي

دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لموقع حادث تصادم عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” لرفع أثار حادث التصادم اسفر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص ولتيسير الحركة المرورية.

كان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة وإشتعال النيران بها على طريق إسكندرية الصحراوى وانتقلت أجهزة الأمن والإسعاف الى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابيين بطريق إسكندرية الصحراوى وبالإنتقال والفحص تبين اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.