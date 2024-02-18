الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ننشر صور أب وابنه من ضحايا "حادث الصف" المروع

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات

حصل "الدستور" على صور أب وابنه من ضحايا حادث مروع أودى بحياة أسرة كاملة "زوجين وطفليهما" على طريق الصف. 

 

لقي زوجان وطفلاهما مصرعهم ونجت طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق الكريمات جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

 

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مصرع زوجان وطفلاهما بانقلاب سيارة في الصف

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مصرع طفلة صدمتها سيارة بالشرقية

 

تلقى مأمور قسم شرطة الصف، إخطارًا من مسئول غرفة عمليات المرور بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد نزلة الودي.

 

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكي تقل أسرة كاملة، ما أسفر عن مصرع أحمد رجب 34 سنة وزوجته آية محمد 34 سنة، وطفليهما (حبيبة 8 سنوات) و(زياد سنتان).

 

الناجية الوحيدة من الحادث هي الطفلة سما أحمد رجب 3 سنوات، أصيبت بكسر في قاع الجمجمة وتهتك بالوجه والفك، وتحويلها إلى المستشفى لخطورة حالتها. 

صورة اب وابنه حادث مروع ضحايا حادث مروع الصف انقلاب سيارة ملاكى

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