الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة بالشرقية

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم؛ إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة بها بطريق النجار بشارة - كفر صقر بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول الطفلة "أسيل ال" 5 أعوام، مقيمة  بمركز كفر صقر، جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

 

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وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث سيارة صدمتها بطريق النجار بشارة - كفر صقر بمركز كفر صقر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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