السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 3 سيدات بتهمة النصب على المواطنين بأعمال الشعوذة عبر «فيس بوك»

أرشيفية
أرشيفية

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس 3 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهن بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال أعمال السحر والدجل في مدينة نصر.

حبس 3 سيدات بتهمة النصب على المواطنين بأعمال الشعوذة عبر «فيس بوك» 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على 3 سيدات لقيامهن بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال أعمال السحر والدجل.

وتبلغ للإدارة العامة لحماية الآداب من إحدى السيدات بتعرضها لواقعة نصب واحتيال من إحدى القائمات على أعمال السحر والدجل وتحصلها منها على مبالغ مالية، وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد المتهمة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وأنها تمارس أعمال السحر والشعوذة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تم ضبطها وبصحبتها معاونتاها، وهما سيدتان لهما معلومات جنائية مقيمتان بمحافظة القاهرة وبحوزتهن 3 هواتف محمول مُحمل على أحدهم الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن الإجرامى والأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امن القاهرة النيابة العامة حبس سرقة نصب قتل

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