السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع 3 مواطنين فى تصادم سيارتين بمنطقة القطامية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

وقع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة سوزوكي في منطقة القطامية في االقاهرة، أسفر عن مصرع 3 مواطنين وجرى نقل المتوفين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة في القطامية بوجود مصادمة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين نقل "تريلا" وسوزوكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم رفع حطام الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حادث تصادم تريلا سيارة سوزوكي

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