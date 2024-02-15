إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بشارع صلاح سالم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق صلاح سالم أمام نادي الشرطة بالقاهرة، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشارع صلاح سالم

تلقت غرفة عمليات القاهرة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق صلاح سالم أمام نادي الشرطة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وهرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى التأمين العام الجامعي وعمل الفحوصات الطبية للمصابين، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين بشارع صلاح سالم أمام نادي الشرطة، وتم رفع آثار الحادث لتيسير الطريق أمام المارة.