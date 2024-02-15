الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية كوبري الكسارة بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول كل من: "أحمد سامى" 24 عامًا، مزارع، "محمد على" 17 عامًا، فلاح، "أحمد شحتة" 20 عامًا، فلاح، مقيمين بمنشأة أبوعمر، "محمد عبدالمنعم" 14 عامًا، طالب، "محمد محمود" 14 عامًا، طالب، مقيمان بقرية بحر البقر بمركز الحسينية، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بناحية كوبرى الكسارة بمدينة الصالحية الجديدة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث تصادم مدينة الصالحية مستشفى الصالحية الجديدة مديرية أمن الشرقية قرية بحر البقر

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