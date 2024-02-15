الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين فى الهرم

إصابة 3 أشخاص
إصابة 3 أشخاص

أصيب 3 أضخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بمنطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية  اصابة  3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

 كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا  من الخدمات المعينة فى الهرم، بوجود مصادمة ومصابين.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث، بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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